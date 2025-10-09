Logo SportMediaset
Australia, ex capitano Macarthur Bulls ammette combine partite

09 Ott 2025 - 22:00

Un ex giocatore di un club dell'A-League australiana, premiato come giocatore dell'anno, ha ammesso il suo ruolo in un redditizio sistema di combine e si è dichiarato colpevole delle accuse in tribunale. Ulises Davila è stato accusato di essere il capofila del sistema di scommesse che coinvolgeva lui e due compagni di squadra dei Macarthur Bulls, che si procuravano deliberatamente cartellini gialli per garantire l'esito delle scommesse. Le accuse riguardavano sei partite tra le stagioni 2023 e 2024. Davila sarà condannato a dicembre. 

01:12
DICH GRAVINA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Museo del calcio, Gravina: "Questo è un luogo fisico, ma anche vivo"

04:46
DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

00:49
DICH TONALI NAZIONALE DICH

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

01:03
DICH DE GIORGI FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

01:54
DICH CRISTANTE NAZIONALE 9/10 DICH

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

01:40
Lo sciagurato David

Lo sciagurato David

01:37
Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

01:39
Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

01:28
La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

01:30
Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

01:37
Lautaro riposa meno

Lautaro riposa meno

00:34
DICH DONNARUMMA MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

00:30
DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

01:12
SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

23:25
Mondiali Under 20, Usa-Italia 3-0: azzurrini eliminati agli ottavi
23:10
A un gol dalla storia, Capoverde sogna primo Mondiale
22:29
Platini: "Il Var non ci sarebbe stato con me presidente Fifa"
22:00
Australia, ex capitano Macarthur Bulls ammette combine partite
21:56
Platini: "Ha dato più la Juve a me che io alla Juve"