Australia, ex capitano Macarthur Bulls ammette combine partite

Un ex giocatore di un club dell'A-League australiana, premiato come giocatore dell'anno, ha ammesso il suo ruolo in un redditizio sistema di combine e si è dichiarato colpevole delle accuse in tribunale. Ulises Davila è stato accusato di essere il capofila del sistema di scommesse che coinvolgeva lui e due compagni di squadra dei Macarthur Bulls, che si procuravano deliberatamente cartellini gialli per garantire l'esito delle scommesse. Le accuse riguardavano sei partite tra le stagioni 2023 e 2024. Davila sarà condannato a dicembre.