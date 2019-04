ATLETICO, SIMEONE: "ESAGERATA LA SQUALIFICA DI DIEGO COSTA"

12/04/2019

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ritiene "esagerata" la squalifica di otto giornate inflitte a Diego Costa e smentisce le voci secondo cui l'attaccante di origini brasiliane potrebbe essere venduto in estate. Costa è stato squalificato per aver insultato e 'aggredito' l'arbitro Gil Manzano durante il primo tempo della partita persa per 2-0 contro il Barcellona lo scorso fine settimana. "Mi sembra esagerata", ha detto Simeone in conferenza stampa venerdì. Il Cholo ha poi fugato i dubbi sulla permanenza di Diego Costa all'Atletico e a una domanda se ha ancora futuro fra i colchoneros, ha così risposto: "Assolutamente sì, sapete cosa penso di lui. Dobbiamo prenderci cura dei nostri giocatori, ora più che mai".