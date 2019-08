Niente da fare per l'Atletico Madrid, che aveva sperato di ottenere clemenza dall'organizzazione dell'International Champions Cup e di poter disporre di Diego Costa per l'ultima partita contro la Juventus, in programma sabato 10 agosto alle ore 18.00 italiane. L'ICC, come riportato da 'AS', ha infatti deciso di respingere il ricorso dei Colchoneros contro la squalifica della punta, maturata dopo l'espulsione decretata nel Derby contro il Real Madrid in seguito a una rissa in campo provocata da un suo calcione a Carvajal dopo un brutto fallo di quest'ultimo ai danni di Lemar.