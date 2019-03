ATLETICO, GRIEZMANN: "CI SENTIAMO IN COLPA...

12/03/2019

"Non abbiamo fatto la partita che volevamo, non siamo entrati in partita. Non è stata una bella giornata per noi". E' deluso l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann nel commentare l'eliminazione della sua squadra, sconfitta 3-0 a Torino dalla Juventus. "Gli abbiamo reso la partita facile, siamo tutti dispiaciuti, io per primo. Ci sentiamo in colpa ma sono stati superiori rispetto a noi, come lo eravamo stati noi all'andata. Con un 3-0 non possiamo parlare molto".