Serie A, Spezia-Atalanta 1-3: tris per l'Europa firmato Muriel-Djimsiti-Pasalic

SPEZIA-ATALANTA 1-3

Al Picco vittoria preziosa dei nerazzurri per restare in corsa per un posto in Europa. Ai liguri non basta Verde per blindare la salvezza

L'Atalanta non molla la lotta per un posto in Europa League. Nella 36.ma giornata di Serie A la squadra di Gasperini batte 1-3 lo Spezia e si porta a -3 dalla Lazio a 59 punti. Al Picco nel primo tempo Muriel (16') sblocca la gara con freddezza, poi la Dea si distrae su un lancio lungo e Verde (30') pareggia in contropiede. Nella ripresa i nerazzurri aumentano i giri e chiudono il match grazie a un tocco di testa di Djimsiti (73') e a un colpo da biliardo di Pasalic (87'). Per i liguri quarto ko di fila e tutto rimandato per il discorso salvezza. Spezia-Atalanta: le foto del match





































LA PARTITA

Con la salvezza nel mirino, al Picco Thiago Motta cambia modulo e opta per un 3-4-3 dinamico con Hristov, Erlic e Nikolaou in difesa, Maggiore e Kiwior in cabina di regia e Agudelo nel tridente completato da Verde e Gyasi. Panchina invece per Manaj. Formazioni alla mano, qualche novità anche per Gasperini nella rincorsa alla zona valida per l'Europa. Con Zapata fuori causa, davanti c'è Malinovskyi alle spalle di Pasalic e Muriel. Dietro invece c'è De Roon accanto a Palomino e Djimsiti. Con tanti uomini sotto la linea della palla, lo Spezia parte aspettando la Dea e giocando di rimessa. Atteggiamento che chiude gli spazi, soffoca il gioco nerazzurro per vie centrali e costringe l'Atalanta a manovrare in ampiezza. Per dieci minuti in campo regna l'equilibrio e non si segnalano occasioni degne di nota, poi Bastoni si inserisce con i tempi giusti su una verticalizzazione di Maggiore e il suo sinistro si stampa sul palo esterno. Occasione a cui la banda di Gasperini risponde subito aumentando i giri tra le linee con Malinovskyi e sbloccando la gara con Muriel, bravo a saltare due uomini col controllo e a battere Provedel con freddezza. Gol che apre gli spazi e accende il match. Il vantaggio e in pressione, la Dea alza gli esterni e spinge a caccia del colpo del ko, ma Pasalic spreca una buona occasione e i nerazzurri si fanno sorprendere da Verde su un lancio lungo su palla scoperta. Rete che manda su tutte le furie Gasperini, rimette il risultato in parità e costringe l'Atalanta a riprendere in mano la gara col possesso. Pescato col contagiri da Koopmeiners, Freuler non centra il bersaglio grosso. Poi il primo tempo si chiude su un bolide di Malinovskyi dal limite murato da Erlic e un tiro alto di Maehle.

La ripresa si apre con gli ingressi di Demiral e Reca per gli acciaccati Palomino e Hristov, con una punizione di Malinovskyi respinta con i pugni da Provedel e un tentativo di Agudelo murato dalla difesa nerazzurra. Poi l'infortunio di Bastoni cambia l'assetto tattico dello Spezia, che va all-in facendo entrare Manaj e passando al 4-2-3-1. Mossa a cui Gasperini risponde levando Freuler e Malinovskyi e gettando nella mischia Hateboer e Boga per alzare il ritmo e dare più spinta alla manovra. Servito sulla corsa da Maehle, Muriel sfiora l'incrocio dei pali con un destro potente e rischia l'espulsione per una reazione su Amian, poi Boga stacca bene di testa in area, ma la sua girata non centra la porta. Tentativi che aumentano la pressione nerazzurra e preparano il terreno al raddoppio della Dea. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Demiral serve a Djimsiti la palla per colpire e la sua incornata indirizza la gara sui binari nerazzurri. Di nuovo in vantaggio, infatti, nel finale l'Atalanta centra un incrocio dei pali con Boga e, dopo una clamorosa occasione sprecata da Giasy, chiude i conti con un delizioso rasoterra a giro di Pasalic. Colpo che da una parte mette il risultato al sicuro per la Dea e tiene vive le speranze di andare in Europa e dall'altra rifila la quarta sconfitta di fila a Thiago Motta complicando un po' i piani per blindare in anticipo la salvezza.



LE PAGELLE

Verde 6,5: si muove su tutto il fronte offensivo senza dare riferimenti ai difensori nerazzurri. Pareggia con freddezza in contropiede e gestisce bene la palla quando passa dalle sue parti

Maggiore 6: fa legna in mezzo al campo e appena riesce prova a verticalizzare per le punte. Suo il lancio per Verde sul gol del pareggio

Giasy 5: non si vede mai e quando si fa notare nella ripresa lo fa fallendo una grande occasione

Muriel 7: con la palla tra i piedi è sempre una delizia e sa come far male. Sblocca la gara con classe e precisione, poi sfiora l'incrocio con un destro potente e serve l'assist a Pasalic. Rischia il rosso per uan reazione su Amian

Djimsiti 6: nel primo tempo si fa sorprendere dal lancio lungo per Verde insieme ai compagni di reparto, nella ripesa però si fa perdonare firmando il raddoppio di testa

Pasalic 7: qualità in punta di piedi. Si muove accanto a Muriel facendosi trovare sempre dai compagni e nel finale mette la firma sul match con un colpo da biliardo



IL TABELLINO

SPEZIA-ATALANTA 1-3

Spezia (3-4-3): Provedel 5,5; Hristov 6 (1' st Reca 5,5), Erlic 5,5, Nikolaou 5,5; Amian 6, Maggiore 6 (33' st Antiste sv), Kiwior 5,5, Bastoni 6 (12' st Manaj 6,5); Agudelo 5,5 (22' st Kovalenko 5,5), Gyasi 5, Verde 6,5.

A disp.: Zoet, Zovko, Bourabia, Ferrer, Salcedo, Sher, Nguiamba, Bertola. All.: Thiago Motta 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6,5; De Roon 5,5, Palomino 5,5 (1' st Demiral 6), Djimsiti 6; Zappacosta 5,5, Freuler 5,5 (13' st Hateboer 6), Koopmeiners 6, Maehle 6; Pasalic 7; Malinovskyi 6 (13' st Boga 6,5), Muriel 7 (47' st Mihaila sv).

A disp.: Rossi, Sportiello, Pessina, Renault, Miranchuk, Cissé. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 16' Muriel (A), 30' Verde (S), 28' st Djimsiti (A), 42' st Pasalic (A)

Ammoniti: Bastoni, Maggiore (S); Malinovskyi, Freuler, Muriel (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Berat Djimsiti è il 20º marcatore differente dell'Atalanta in questa Serie A: nei maggiori cinque campionati europei solo il Barcellona (22) ne conta di più nel 2021/22.

-L'Atalanta ha trovato il gol con il primo tiro tentato nel match contro lo Spezia.

- Daniele Verde ha segnato sette gol in questa Serie A, superando il suo record di marcature in una singola edizione della competizione (sei nel 2020/21).

- Luis Muriel ha preso parte a otto reti nelle ultime quattro presenze di Serie A, grazie a quattro centri e quattro assist.

- Due dei quattro assist di Ruslan Malinovskyi in questa Serie A sono arrivati per una rete di Luis Muriel (oggi e il 9 gennaio v Udinese).

- Mario Pasalic è uno dei due centrocampisti dell'Atalanta capace di segnare per quattro presenze consecutive di Serie A dall’inizio dello scorso decennio (dal 2010), insieme a Josip Ilicic (nel 2017).

- Berat Djimsiti ritrova il gol in Serie A che gli mancava dal 21 giugno 2020, a 686 giorni di distanza.

- Djimsiti ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A, il quarto totale nella competizione - tutti i suoi centri nel massimo campionato sono arrivati sugli sviluppi di palla inattiva.

- 100ª presenza per Matteo Pessina nel massimo campionato italiano.