Atalanta, Gasperini: "Battere il Parma anche col minimo scarto"

VERSO ATALANTA-PARMA

Nonostante il 5-0 della scorsa stagione e il 5-1 nel turno scorso contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini avverte l'Atalanta in vista del Parma: "Abbiamo abituato tutti a vederci stare in alto, ma dobbiamo essere pronti a vincere anche col minimo scarto. Non possiamo pensare in termini dei confronti con l'ultimo precedente, perché le gare possono prendere pieghe imprevedibili". Getty Images

"Dietro non ci sono posizioni irrecuperabili, la graduatoria è ancora molto corta e una squadra in quelle condizioni a maggior ragione sa metterci qualcosa in più. Il risultato condiziona i giudizi, vedi Bologna, dove se avessimo vinto avremmo parlato d'altro. E domenica scorsa è diventata facile solo in partita" il pensiero di Gasperini.

Poi un elogio al gruppo: "Pessina è molto utile, non so se giocherà sempre in quel ruolo. Magari può arretrare in mediana, per dare un cambio mentre Pasalic recupera. Si tende sempre a esaltare i singoli, io devo considerare il collettivo. La difesa è un punto fermo, Freuler, De Roon, Hateboer e Gosens ci sono sempre. In attacco può esserci la giornata di Zapata, Muriel, Ilicic o Pessina: la costante è il nocciolo duro".