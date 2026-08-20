Atalanta, Sarri: "Squadra in costruzione, siamo pensanti e ci manca fluidità"

20 Ago 2026 - 23:02
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"Mi aspettavo una gara complicata, loro sono più avanti dal punto di vista fisico". Maurizio Sarri comincia così l'analisi del pareggio senza gol della sua Atalanta nell'andata dei playoff di Conference League: "Ci manca fluidità, siamo pensanti, non siamo ancora dentro i meccanismi - ha detto il tecnico della Dea - La squadra è ordinata, ci sono tanti aspetti positivi ma dobbiamo migliorare in tanti altri. Ci manca qualcosa negli ultimi 20 metri ma sono contento che la squadra cerca di fare quello che le chiedo. Vediamo una gara alla volta, ora c'è il campionato poi penseremo al ritorno. Siamo in costruzione, abbiamo infortunati e serve qualcosa dal mercato".

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