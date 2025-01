Atalanta, Samardzic: "Dobbiamo fare di più"

Dopo il pari con l'Udinese, Lazar Samardzic mastica amaro. "Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio - ha spiegato a fine partita il centrocampista dell'Atalanta -. Nel primo non abbiamo fatto un tiro in porta, dobbiamo fare di più in vista del prossimo impegno". "Sempre bello tornare qui a Udine: conosco tanta gente e ho tanti ricordi che mi legano alla piazza - ha aggiunto -. Abbiamo la possibilità di riscattarci già dalla prossima gara. Ci piace scendere in campo con frequenza".