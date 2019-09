L'Atalanta di Antonio Percassi è pronta all'esame Champions League: "Dieci anni fa non avrei mai pensato che oggi avremmo giocato in Champions League, anzi sognavo di fare dieci campionati di fila in Serie A. Ora entriamo in punta di piedi e impariamo. Possiamo giocarci la qualificazione, la partita forse più decisiva sarà quella in Ucraina. Ma occhio, in Europa l'esperienza fa la differenza" le parole a La Gazzetta dello Sport.