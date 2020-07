Atalanta, parla Gasperini: "Contro Juve è un esame in chiave Champions"

VERSO JUVE-ATALANTA

La Champions League e la Juventus: ecco Gian Piero Gasperini che affronta così questo momento così delicato e importante della stagione. "Domani abbiamo una partita non da poco, anzi sarà fondamentale per capire la nostra consistenza in chiave Champions. La Juve è un'altra delle candidate alla vittoria finale". Gasp sa benissimo che "la Juve ha la possibilità e la voglia di raggiungere lo Scudetto, ha un grande vantaggio rispetto alla Lazio. Sette partite sono un discreto numero, ma ora i punti contano molto di più".

Una Atalanta in grandissima forma e decisa a vendere cara la pelle. "Veniamo da un periodo eccezionale di risultati e prestazioni, vogliamo continuare su questa strada cercando di prepararci al meglio. Non è facile giocando ogni tre giorni - ha detto Gasp- ma questo vale per tutti. Ci sono difficoltà di recupero, bisogna sempre cercare di individuare la migliore formazione possibile".

"Per noi è fondamentale fare i punti necessari per qualificarci alla Champions del prossimo anno, poi se arriva con un miglioramento della classifica è meglio ancora. Mancano una manciata di punti, visto il vantaggio su Napoli e Roma, cerchiamo di farli il prima possibile", ha ribadito. E tornando sull'impegno in Europa, Gasperini ha spiegato: "Noi speriamo ancora ci possa essere il pubblico, ce lo auguriamo ma se così non fosse sappiamo che i nostri tifosi anche attraverso la tv sapranno darci il loro sostegno.

"Il Psg è una squadra importante, che punta a vincere la Champions. Abbiamo già assaporato il clima, sarà una grande emozione ma ora dobbiamo calarci sul campionato. Per la Champions avremo tempo".

Il tecnico dei bargamaschi ha poi chiuso dicendo: "Loro avranno altri problemi, che sapranno risolvere per presentarsi al meglio. Non avremo sconti, sappiamo che incontreremo una società che punta moltissimo alla competizione e quindi, indipendentemente dal fatto di non giocare in campionato, ci aspettiamo una squadra forte e preparata",