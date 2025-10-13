Atalanta, Musah non ha dubbi: "Ahanor farà una carriera bellissima"

In un'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo, Yunus Musah ha speso parole di stima nei confronti del suo compagno di squadra Honest Ahanor. Queste le parole del centrocampista dell'Atalanta: "È un ragazzo di grande talento. Mi rivedo in lui per età e percorso. È serio, lavora tanto e ha qualità notevoli. Ogni tanto gli do qualche consiglio, perché credo che farà una carriera bellissima". L'ex rossonero si è poi concentrato sulle sue preferenze di gioco: "Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o sulle punte. Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e fornire più assist".