Atalanta, Musah non ha dubbi: "Ahanor farà una carriera bellissima"

13 Ott 2025 - 13:27

In un'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo, Yunus Musah ha speso parole di stima nei confronti del suo compagno di squadra Honest Ahanor. Queste le parole del centrocampista dell'Atalanta: "È un ragazzo di grande talento. Mi rivedo in lui per età e percorso. È serio, lavora tanto e ha qualità notevoli. Ogni tanto gli do qualche consiglio, perché credo che farà una carriera bellissima". L'ex rossonero si è poi concentrato sulle sue preferenze di gioco: "Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o sulle punte. Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e fornire più assist". 

15:07
Salvatore Esposito: "Pio non si monterà la testa. Ci aspettavamo giocate di questo genere"
14:53
L'ultima di Gascoigne: "Ho bevuto brandy all'intervallo e ho segnato due gol"
14:04
Roma, Svilar: "De Rossi fu l'unico a spiegarmi perché non giocassi"
13:57
Juve, tegola Bremer: dovrà operarsi al ginocchio
13:27
Atalanta, Musah non ha dubbi: "Ahanor farà una carriera bellissima"