Dopo Lookman, continua ad allungarsi la lista degli infortunati in casa Atalanta. Oggi si sono sottoposti ad accertamenti medici Scamacca, Carnesecchi e Kolasinac. Per il primo la diagnosi è lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Il giocatore è in attesa di consulenza specialistica. Carnesecchi ha una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro, mentre il difensore ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.