Atalanta, il terzo portiere Pompei operato all'anulare destro

06 Ott 2026 - 17:53
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E' stato operato oggi Thomas Pompei, terzo portiere dell'Atalanta, infortunatosi per un trauma contusivo alla mano destra nell'allenamento dello scorso venerdì 2 ottobre. Si è trattato di un intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura della falange intermedia del quarto dito, cioè l'anulare, della mano destra. L'operazione, comunica il club bergamasco, è perfettamente riuscita e il giocatore ex Cosenza classe 2006 nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo. Rientrerà al più tardi a dicembre.

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