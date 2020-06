Atalanta, Gasperini: "Troppo presto per dire Champions blindata"

QUI ATALANTA

"Mancano troppe partite, adesso è presto per dire di aver blindato il quarto posto". Così Gian Piero Gasperini ha fotografato la situazione della sua Atalanta dopo il successo contro l'Udinese. "Le gare iniziano a pesare. Con la Lazio abbiamo speso molto, c'era più fatica e abbiamo fatto 5 cambi in anticipo. I ragazzi hanno sempre cercato di vincere. Il campionato è difficile, giocando così c'è il rischio alto".

Un successo arrivato grazie ai gol di Zapata e Muriel, autore di una doppietta strepitosa: "Lui è l'allegria in persona, ha un carattere stupendo. Tra me e lui è sempre un riprenderci (ride, ndr). In questo periodo ha sempre dimostrato un'ottima condizione, è entrato con la Lazio sembrava morto. E credeva di aver fatto bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Oggi poi ha fatto questi due gol. Se recuperiamo al meglio Muriel e Ilicic aumenta la qualità. Aver segnato tanto è la risposta migliore, hai sempre la fiducia anche in queste giornate. Sono tutti giocatori di qualità. Qua trovano l'ambiente che gli dà serenità e fiducia. Se sbagliano qui fanno fatica a riproporsi da altre parti. Vengono con tanta voglia e disponibilità. Poi la squadra aiuta ad esaltare le loro caratteristiche. Devi avere delle qualità".