Atalanta, Gasperini: "Al di sotto come attenzione e passivi in fase difensiva"  

Gian Piero Gasperini non digerisce la sconfitta contro la Spal e non lesina critiche alla sua Atalanta: "La Spal me l'aspettavo così - dice -. Aveva fatto bene contro la Fiorentina e stava bene. Noi al di là del vantaggio siamo stati due o quattro righe sotto come attenzione. Avevamo difficoltà con De Roon sulla fascia. Oggi con qualche giocatore non al meglio abbiamo pagato, siamo stati passivi nella fase difensiva, soprattutto nelle seconde palle. Abbiano recuperato pochissimi palloni".

E ancora: "E' un campionato molto stretto in tutti i settori della classifica e tutti nei prossimi due, tre mesi daranno il massimo. La battaglia è aperta. Dobbiamo adesso essere pronti a riscattarci. Mercato? Penso a recuperare al meglio i giocatori in difficoltà. Se era utile doveva partire prima. Non so quanto sia interessante a fine gennaio", conclude Gasperini.



Ovviamente molto diversi i sentimenti di Semplici: "Avevamo bisogno di una gara e di una vittoria del genere. Contro la Fiorentina non meritavano di perdere. Questa partita deve rilanciarci. I ragazzi ci hanno sempre creduto, Purtroppo non abbiano dato finora le soddisfazione che i tifosi si aspettavano. Alleno un gruppo di ragazzi importante, quest'anno abbiamo avuto tante difficoltà e infortuni. Però non abbiamo mai perso la fiducia e la convinzione. Abbiamo la qualità per uscire da questa situazione".