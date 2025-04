Atalanta, Djimsiti rientra col Lecce, Posch a Monza

Berat Djimsiti prosegue il recupero dalla distorsione alla caviglia destra rimediata a Pasqua col Milan e si avvicina sempre più al recupero in occasione della partita di campionato dell'Atalanta col Lecce. Il rinvio a domenica per la scomparsa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita, lascia al difensore albanese due giorni in più per rientrare in gruppo: alle sedute di venerdì mattina e sabato pomeriggio a Zingonia farà seguito un richiamo la mattina del match. Se il titolare continua il lavoro in campo, il collega di reparto Stefan Posch invece non ha compiuto progressi e probabilmente tornerà a disposizione a Monza domenica 4 maggio. L'austriaco soffre di una lesione muscolo tendinea al bicipite femorale sinistro dallo scorso 6 marzo. In formazione, mentre in difesa per ora appaiono sicuri Kossounou dal 1' e Hien con Toloi o come a San Siro Bellanova pronti in caso di emergenza, dubbio solo in avanti tra la soluzione con Pasalic dietro Retegui e Lookman o il tridente con De Ketelaere.