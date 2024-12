Atalanta, De Roon: "Tanta roba questa vittoria, ma rimaniamo coi piedi a terra"

Marten De Roon ha commentato così il successo della sua Atalanta contro la Roma: "Tanta roba, quella di oggi era una partita molto difficile. C'era grande equilibrio in campo, poi con un po' di fortuna il mio tiro è andato dentro. Tranne per un'occasione, abbiamo controllato bene la partita e avremmo potuto fare anche il secondo o terzo gol. Questa squadra sa giocare sempre con l'equilibrio giusto, complimenti a tutti noi. I tifosi chiedono lo scudetto? È sempre bello dopo una vittoria a Roma, ma restiamo coi piedi per terra. Questa vittoria ci dà tanta fiducia, insieme alla striscia positiva. Sono contento di non aver preso l'ammonizione stasera, così potrò giocare contro il Milan".