Atalanta, De Roon spera di recuperare per l'Udinese

Dopo il pareggio contro il Milan, l'Atalanta è al lavoro per preparare la sfida di sabato contro l'Udinese. Oggi, oltre a Bakker e Scalvini, anche De Roon non ha preso parte all'allenamento: dopo il problema rimediato con i rossoneri, l'olandese ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una semplice contrattura ed escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente nella giornata di domani, possibile che il centrocampista recuperi per la trasferta contro i friulani.