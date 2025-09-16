Logo SportMediaset
Atalanta, De Roon: "Dobbiamo dimostrare di fare grande partita anche con Juric"

16 Set 2025 - 19:10

"Ho altri pensieri rispetto alla partita del 2020. E' un ambiente diverso, non c'era il pubblico, ora lo stadio è pieno, un bellissimo stadio contro la squadra più forte d'Europa. Allora non lo era. Sarà una bella sfida, dura. Loro giocano in velocità e hanno giocatori di livello, dobbiamo dare il massimo e avere la cattiveria e la fame giusta per almeno fare risultato". Così Marten de Roon, capitano dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Psg, nel prima giornata del girone unico di Champions League. "L'impresa è sempre possibile anche se sarà dura. Il Psg ha vinto quasi tutto l'anno scorso, ma dobbiamo crederci. In trasferta siamo sempre stati di livello, abbiamo giocato in stadi difficili dimostrando di essere una squadra all'altezza e vogliamo dimostrarlo per la prima volta anche con Juric. Dobbiamo avere l'orgoglio di fare una grande partita", ha aggiunto a Sky. "Con Juric stiamo costruendo un paio di cose nuove, non è facile dopo nove anni che abbiamo fatto la stessa cosa. Ma piano piano questo dà fiducia. Dobbiamo imparare da queste sfide e trasferirle in campionato, dobbiamo godercela e divertirci", ha continuato. "La vicenda Lookman non ci ha disturbato. Noi siamo sempre qui e con me c'è sempre una apertura", ha concluso.

21:05
Crotone calcio, misura tribunale non punitiva ma di tutela
20:48
Inter, Dumfries: "Vogliamo iniziare col piede giusto"
20:03
Staff nazionali donne a Coverciano, Soncin 'possiamo crescere ancora'
19:20
Champions: Inter in ritardo ad Amsterdam, slitta conferenza
19:14
Nazionale, ct Gattuso in visita al Genoa