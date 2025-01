Charles De Ketelaere è stato uno dei migliori in campo, con un gol, un altro annullato e un assist. "Era importante tornare a vincere, lo abbiamo fatto in una bella maniera. Una bella partita, con tante occasioni - ha spiegato il belga a Sky Sport -. Dobbiamo andare a Barcellona per arrivare tra le prime otto. Non sarà facile perché il Barça è molto forte, però se non ci proviamo cosa andiamo a fare?".