A Ferrara, in occasione della partita contro la Spal valida per la prima giornata di campionato, l'Atalanta scendera' in campo con il lutto al braccio per ricordare ed onorare Felice Gimondi, leggenda del ciclismo italiano ed internazionale, scomparso lo scorso 16 agosto. Lo comunica la socieà lombarda in una nota sul proprio sito.