Il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi ha parlato a DAZN dopo la sconfitta interna contro la Lazio per una vittoria che in casa la Dea aspetta ancora in questo 2025 considerando tutte le competizioni: "Siamo amareggiati, abbiamo fatto una grande partita anche stasera ma neanche un punto è arrivato. Rimaniamo con un pugno di mosche. Dobbiamo resettare e poi pensare alla sfida col Bologna".