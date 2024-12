"Nel secondo tempo abbiamo fatto passi in avanti importanti, nel primo eravamo sotto ritmo e più imprecisi. Ci teniamo stretti questo punto che è arrivato nel finale. Ora è il momento di andare a riposare perché poi dobbiamo andare a Riad per la Supercoppa, non vediamo l'ora di giocare questa competizione e goderci anche delle temperature migliori rispetto al freddo che c'è in Italia". Così Marco Carnesecchi a Dazn dopo il pareggio con la Lazio.