Atalanta al lavoro verso la Fiorentina: si ferma Palestra, rientra Sulemana

L'Atalanta che torna in campo per preparare la sfida casalinga di domenica contro la Fiorentina, dopo la sosta per le nazionali, ritrova Ibrahim Sulemana ma perde Marco Palestra. L'esterno classe 2005 è tornato dagli impegni con l'Italia Under 21 con un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra. In attesa degli accertamenti strumentali, a Zingonia ha lavorato parzialmente in gruppo il mediano Sulemana, costretto a saltare l'Inter prima della sosta della serie A per una lesione all'adduttore breve a destra. È tornato a lavorare da solo, infine, il difensore Odilon Kossounou, operato lo scorso 18 gennaio a Barcellona per la lesione dell'inserzione prossimale degli adduttori a destra. Dovrebbe tornare a disposizione ad aprile.