Atalanta in apprensione per il suo bomber. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante italo-argentino Mateo Retegui si sottoporrà infatti ad accertamenti strumentali nelle prossime ore per un affaticamento al flessore destro. L'ex Genoa è quindi in dubbio per la partita di domani contro il Lecce, valida per il 34° turno di Serie A.