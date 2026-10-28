Atalanta: a Firenze rientrano Sulemana dopo 2 mesi e mezzo e Scalvini

L'Atalanta per la trasferta in casa della Fiorentina ritrova due lungodegenti, Kamaldeen Sulemana e Giorgio Scalvini. Per l'attaccante ghanese si tratta della prima convocazione stagionale in una gara ufficiale: si era procurato la lesione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro a Gelsenkirchen nell'amichevole vinta 3-0 sullo Schalke 04 lo scorso 8 agosto. Il difensore classe 2003, invece, torna a disposizione dopo poco più di due settimane. Aveva rimediato una distrazione di basso grado ai flessori di sinistra il 12 ottobre in casa col Venezia. L'allenatore Maurizio Sarri li ha inseriti nella lista di 20 convocati da cui mancano Bellanova, Hien, Kessie, Kolasinac, Kossounou, Pompei, Raspadori e Scamacca.