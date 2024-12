Atalanta, a de Roon benemerenza civica Comune di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha insignito il capitano dell'Atalanta Marten de Roon della benemerenza civica. L'evento di consegna al Teatro Sociale di Città Alta a Bergamo. "Per il suo straordinario impegno come capitano dell'Atalanta e per il profondo attaccamento dimostrato negli anni verso Bergamo e la sua gente. Con il maggior numero di presenze in serie A della storia della squadra, rappresenta un simbolo di passione e orgoglio per la nostra città che non manca di elogiare in ogni occasione, sia in Italia che all'estero", questa la motivazione del riconoscimento per il centrocampista belga della Dea. "Da straniero essere così rispettato dà tanta emozione, sul palco ero molto concentrato a parlare, altrimenti sarebbe scesa una lacrima", ha dichiarato. "Dieci anni fa nessuno poteva immaginare che avremmo vinto un'Europa League, speriamo di stupire ancora", ha concluso De Roon che ha poi definito "speciale" il suo allenatore Gian Piero Gasperini.