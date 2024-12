Atalanta; 5-1 al Caravaggio nel test delle riserve

L'Atalanta ha battuto 5-1 il Caravaggio, formazione bergamasca di serie D, nella partita non ufficiale disputata sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia in occasione dell'allenamento congiunto. A riposo i titolari del martedì sera in Champions League contro il Real Madrid. A segno nel primo tempo Samardzic al 12' inserendosi per il diagonale sul secondo palo su una respinta della difesa, Kossounou correggendo di sinistro un angolo di Zappacosta al 21', Retegui approfittando di un rinvio errato del portiere Ciancio al 26' e Palestra a 2' dall'intervallo di sinistro dopo aver saltato un avversario dal limite dell'area. Nella ripresa, sinistro di Brescianini da dentro l'area al 17' e gol della bandiera ospite con Reinero al 23' sul cross di Ait Atti. L'USD Caravaggio gestisce lo stadio comunale del paese omonimo che ospita le partite dell'Under 23 dell'Atalanta militante nel girone A di serie C. Terapie per Scalvini, che alla vigilia di coppa ha sofferto di un trauma contusivo-distrattivo alla spalla sinistra, Cuadrado fermo già dal campionato per problemi al flessore sinistro e Scamacca, che rientrerà a febbraio inoltrato dall'infortunio al crociato sinistro dello scorso agosto.