Aston Villa, Emery: "Crediamo nella forza del nostro stadio e dei tifosi per il ritorno"

Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa, ha parlato dopo l'1-3 contro il PSG: "L'andamento del match è stato più o meno quello che mi aspettavo, perdere per 2-1 o 3-1 non cambia molto perché sarebbe stata comunque difficile al ritorno. Ma noi crediamo nella forza del Villa Park e dei nostri tifosi. Abbiamo dovuto difendere più bassi del solito, anche sotto 2-1 siamo stati sul pezzo e poi, certo, peccato per il gol preso nel finale ma nella nostra testa non cambia molto visto che già sapevamo che avremmo dovuto vincere segnando più di un gol".