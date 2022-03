Assocalciatori, Lukaku miglior giocatore della Serie A 2020/21: "Un onore aver battuto Ronaldo"

IL PREMIO

L'attaccante belga: "Giocare in Serie A era sempre stato un sogno". Conte votato migliore allenatore

Romelu Lukaku ha vinto il premio di miglior giocatore in assoluto per la Serie A 2020/21, assegnato al Galà dell'Assocalciatori. Per il belga, inserito anche nella top-11 dello scorso campionato, un premio speciale in un periodo complicato al Chelsea: "E' un onore ricevere questo riconoscimento, ma senza compagni e Conte non ce l'avrei fatta. Un onore aver battuto Cristiano Ronaldo, uno dei 3 giocatori migliori della storia del calcio". Galà Aic, Lukaku giocatore dell'anno: ecco la Top 11 Getty Images

I ricordi sono dolci ripensando al nostro campionato per il gigante belga oggi al Chelsea: "Giocare in Serie A è stato un sogno coronato, ho fatto tutto quello che dovevo per vincere in Italia. Battere Ronaldo è speciale, mi ha portato veramente a un altro livello di gioco. Questo è un premio che mi dà grande fiducia per il futuro" ha commentato Lukaku.

L'assegnazione dei riconoscimenti dell'Assocalciatori, presieduta da Umberto Calcagno, è avvenuta quest'anno direttamente presso i centri sportivi delle squadre, in attesa di poter presto tornare all'edizione in presenza nella classica serata di gala. In copertina a questa edizione riferita alla stagione 2020-21 ci sono Romelu Lukaku e Cristiana Girelli, votati Calciatore e Calciatrice dell'Anno.

GLI ALTRI PREMI DEL GALÀ DEL CALCIO

Allenatore dell'anno Antonio Conte Società dell'anno Inter Giocatore dell'anno Romelu Lukaku Giocatrice dell'anno Cristiana Girelli Arbitro dell'anno Daniele Orsato Miglior giovane in Serie B Samuele Ricci Gol più bello Uomini Zaccagni in Spezia-Verona Gol più bello Donne Bonansea in Juventus-Empoli

La top-11 della Serie A 2020/21 secondo l'Aic

Ricca la presenza di giocatori dell'Inter nella squadra dell'anno della Serie A 2020/21.