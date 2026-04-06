Assoallenatori, Ulivieri: "Malagò alla Figc? Vanno bene tutti ma vediamo il programma"

"Allenatore straniero? Credo che per la Nazionale ci voglia un italiano. Abbiamo avuto Bearzot, Lippi. La nostra è una Nazionale che ogni 25 anni vince. Sia nel 1982 sia nel 2006 abbiamo avuto la fortuna di trovare calciatori al massimo della condizione e al tempo stesso campioni", ha detto ancora Ulivieri, che sottolinea le criticità nel passaggio dalle categorie giovanili, "dove le nostre nazionali giocano bene e fanno risultati", alle prime squadre di Serie A. "Questi giovani non riescono a fare questo passaggio. Sarà colpa degli allenatori che devono vincere in ogni modo o delle società, però il momento critico è questo. Bisognerà trovare una soluzione, che però per le regole non sarà quella di obbligare a schierare un numero minimo di italiani", ha concluso.