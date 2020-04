Assoagenti: "Disponibili a incontrare club e Leghe per aiutare il calcio"

IL COMUNICATO

L'AIACS-Assoagenti, in rappresentanza dei propri associati e su richiesta esplicita dei calciatori da loro assistiti, ha chiesto un incontro con i club e le Leghe "al fine di confrontarsi sulla situazione attuale del movimento calcistico italiano alla luce del drammatico momento che l'intero paese sta affrontando", si legge nel comunicato. Un confronto tra le parti per "contribuire a tutte quelle decisioni utili e necessarie per affrontare le difficoltà economiche che l’intero sistema calcio sta patendo".

Poi un ringraziamento: "Cogliamo altresì l’occasione per ringraziare quanti sono incessantemente in prima linea a combattere per difendere le nostre vite ed anche coloro che, rischiando la propria incolumità personale, garantiscono gli approvvigionamenti necessari ai bisogni quotidiani di tutte le famiglie", conclude la nota dell'Assoagenti.