Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Arsenal, si lavora all'ampliamento dell'Emirates Stadium

08 Ott 2025 - 13:35
© Getty Images

Come riportato dal Guardian, l'Arsenal starebbe lavorando all'ampliamento dell'Emirates Stadium. L'impianto, inaugurato nel 2006, può accogliere 60.700 spettatori e il club vorrebbe portare la capienza a 70.000. I Gunners hanno istituito un gruppo di lavoro per capire la fattibilità dell'operazione già nel 2024 e al momento sono in corso diverse discussioni. Sono state prese in considerazione molte opzioni, tra cui la modifica della pendenza delle tribune per consentire l'aggiunta di migliaia di posti, o un aggiornamento di portata minore che comporterebbe meno problemi. Resta da capire anche se l'Arsenal, in caso di avvio dei lavori, può continuare a giocare all'Emirates Stadium. Qualche giorno fa il Telegraph aveva scritto di un possibile trasferimento temporaneo a Wembley. 

14:44
L'ECA diventa European Football Clubs: "Squadre sempre al centro"
14:25
Roma, Dan Friedkin: "Gasperini? Non potremmo essere più felici"
14:20
Genoa e Sampdoria, il comunicato: "Al lavoro per riqualificazione stadio Marassi"
14:17
Cambiaghi: "Essere in Nazionale è un sogno, devo tanto a Italiano"
14:15
Nicolussi Caviglia in Nazionale: "Cruijff e Pirlo i miei modelli"