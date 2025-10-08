Arsenal, si lavora all'ampliamento dell'Emirates Stadium

Come riportato dal Guardian, l'Arsenal starebbe lavorando all'ampliamento dell'Emirates Stadium. L'impianto, inaugurato nel 2006, può accogliere 60.700 spettatori e il club vorrebbe portare la capienza a 70.000. I Gunners hanno istituito un gruppo di lavoro per capire la fattibilità dell'operazione già nel 2024 e al momento sono in corso diverse discussioni. Sono state prese in considerazione molte opzioni, tra cui la modifica della pendenza delle tribune per consentire l'aggiunta di migliaia di posti, o un aggiornamento di portata minore che comporterebbe meno problemi. Resta da capire anche se l'Arsenal, in caso di avvio dei lavori, può continuare a giocare all'Emirates Stadium. Qualche giorno fa il Telegraph aveva scritto di un possibile trasferimento temporaneo a Wembley.