Calcio

Arsenal, Dowman in campo a 15 anni: è il più giovane di sempre in Champions

04 Nov 2025 - 21:42
A soli 15 anni, ne compirà 16 il 31 dicembre prossimo, il centrocampista dell'Arsenal Max Dowman è diventato il giocatore più giovane ad aver mai giocato una partita di Champions League. Dowman è entrato in campo a Praga a metà ripresa della partita tra lo Slavia, sul 3-0 per i Gunners, battendo il record stabilito nel 2020 dal tedesco Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 18 giorni giocò una partita del Borussia Dortmund contro lo Zenit San Pietroburgo. Lo scorso agosto, Dowman è diventato il secondo giocatore più giovane nella storia della Premier League, a 15 anni e 234 giorni, partecipando alla vittoria per 5-0 dell'Arsenal sul Leeds. Il record resta al suo compagno di squadra Ethan Nwaneri, che ha esordito in Premier League nel 2022 a 15 anni e 181 giorni. In Italia, il primato spetta a Francesco Camarda, che ha esordito in serie A a 15 anni e 260 giorni. L'attaccante è anche il più giovane italiano ad aver esordito in Champions League, a 16 anni e 226 giorni. 

01:23
Fiorentina, addio Pioli

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

23:21
Juventus, preoccupazione per Vlahovic: "Ho chiesto il cambio dopo aver sentito un dolorino al flessore"
23:12
Juventus, Koopmeiners: "Ho chiesto alla società di poter giocare in difesa"
23:01
Cirio: "Alla Juve vorrei Woltemade, faccio il fantacalcio"
22:50
Psg: duro tackle di Luis Diaz su Hakimi, infortunio shock per il marocchino
22:28
Eintracht, Toppmoeller: "Bene in difesa, buon pari col Napoli"