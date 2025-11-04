Arsenal, Dowman in campo a 15 anni: è il più giovane di sempre in Champions

A soli 15 anni, ne compirà 16 il 31 dicembre prossimo, il centrocampista dell'Arsenal Max Dowman è diventato il giocatore più giovane ad aver mai giocato una partita di Champions League. Dowman è entrato in campo a Praga a metà ripresa della partita tra lo Slavia, sul 3-0 per i Gunners, battendo il record stabilito nel 2020 dal tedesco Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 18 giorni giocò una partita del Borussia Dortmund contro lo Zenit San Pietroburgo. Lo scorso agosto, Dowman è diventato il secondo giocatore più giovane nella storia della Premier League, a 15 anni e 234 giorni, partecipando alla vittoria per 5-0 dell'Arsenal sul Leeds. Il record resta al suo compagno di squadra Ethan Nwaneri, che ha esordito in Premier League nel 2022 a 15 anni e 181 giorni. In Italia, il primato spetta a Francesco Camarda, che ha esordito in serie A a 15 anni e 260 giorni. L'attaccante è anche il più giovane italiano ad aver esordito in Champions League, a 16 anni e 226 giorni.