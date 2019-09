L'enfant terrible del calcio argentino torna a casa: a 58 anni, quasi dieci anni dopo aver lasciato la guida dell'Argentina, Diego Maradona torna in patria per allenare il Gimnasia La Plata, riaccendendo le passioni e scuotendo il mondo del calcio argentino. Più di 30.000 tifosi sono attesi domenica allo stadio del Bosque, nella città di La Plata, a 60 km da Buenos Aires, per accogliere il 'Pibe de oro'. "Daremo corpo e anima per il Lobo (il lupo, uno dei soprannomi della squadra)", ha detto Maradona prima di insediarsi alla guida della squadra ultima in classifica nel campionato argentino (1 punto in 4 partite). Al Gimnasia Maradona è atteso come il messia. Un'ora dopo l'annuncio del suo arrivo, centinaia di tifosi si sono riversati davanti alla sede del club per diventare soci del club. Mille nuovi membri sono stati registrati in poche ore. Nonostante sia il club più antico del paese - 132 anni di vita - il Gimnasia non ha mai vinto il campionato, a differenza dei rivali cittadini, l'Estudiantes de La Plata, che ha anche vinto quattro Coppe Libertadores, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Interamericana.