Area ospitalità stadio Druso, stipulato accordo con FC Südtirol

Il Comune di Bolzano ed FC Sudtirol Bolzano hanno sottoscritto in municipio a Bolzano la concessione di valorizzazione dell'area "ospitalità" sita al 2° piano dello stadio Druso, per l'utilizzo della stessa da parte della società biancorossa per un periodo di 15 anni. L'FC Sudtirol si accollerà dunque tutte le spese per il completamento della "zona business- hospitality", posta al secondo piano della struttura sportiva, nonché della cucina industriale al piano terra coi relativi locali di servizio e del fan shop, per complessivi 1.080 m² realizzati al grezzo. Il progetto relativo ai lavori di completamento/finitura prevede un costo complessivo di circa 2 milioni di Euro. Accertata quindi la congruità economico finanziaria della proposta di valorizzazione, il Comune di Bolzano proprietario dello stadio Druso nel quale l'FC Sudtirol disputa le partite casalinghe, ha provveduto alla predisposizione del contratto di concessione per la durata di 15 anni commisurata al progetto di valorizzazione e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Il tutto tenuto conto della rinuncia da parte del Comune alla percezione del canone che rappresenta dunque la controprestazione relativa ai lavori che verranno eseguiti a valorizzazione dello stadio Druso nel suo complesso, a totale cura e spese dell'FC Suedtirol. Il progetto prevede, oltre al completamento/finitura della "zona business" e di allestimento del fan shop per attività di merchandising, la realizzazione e allestimento della cucina industriale posta al piano terra proprio per permettere la gestione dell'attività commerciale legata alle partite di calcio professionistico di alto livello e all'organizzazione di alcuni eventi aggiuntivi al di fuori delle partite. La firma dell'atto è avvenuta in municipio alla presenza del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Stephan Konder e dei massimi rappresentanti dell'FCS. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti .