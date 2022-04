Arbitri: Valeri per Milan-Fiorentina, Chiffi dirigerà l'Inter a Udine

Sono stati designati gli arbitri per la 16.ma giornata di ritorno di Serie A. Per quanto riguarda la serrata lotta per lo scudetto, Milan-Fiorentina verrà diretta da Valeri, mentre Udinese-Inter è stata affidata a Chiffi. Per la altre due sfide in zona Champions Rapuano fischierà Napoli-Sassuolo, mentre a Prontera toccherà Juve-Venezia. A Maresca il derby Samp-Genoa.

