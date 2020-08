Arbitri, Rocchi saluta: "Chiudo al momento giusto, con Var c'è più giustizia"

"Ringrazio Juventus e Roma che mi hanno fatto vivere un momento indimenticabile, soprattutto per l'omaggio dei calciatori che sono i nostri primi giudici. Sono onorato". Lo ha detto l'arbitro Gianluca Rocchi che a Torino ha diretto la sua ultima partita in Serie A. "Una fine migliore non c'era, credo di lasciare nel momento giusto", ha aggiunto. Sui troppi rigori in Italia, Rocchi ha dichiarato: "Dopo il lockdown, senza pubblico, le partite non erano più le stesse. E' possibile che certi contatti sono sembrati più evidenti di quello che fossero e forse questo ha portato all'aumento dei fischi".