Arbitri, Perrotti promosso assistente internazionale

Un passo importante per la sua carriera e un motivo di vanto per la Sezione Aia di Campobasso. Giuseppe Perrotti è entrato a far parte della lista degli Assistenti arbitrali e Video match officials (Vmo) internazionali Fifa 2025. Dopo anni di esperienza, sacrificio e dedizione, prima come arbitro in serie D, successivamente da Assistente con il passaggio in serie C e dal 2019 in serie A e B, Perrotti si è distinto per la sua professionalità e per il suo talento nel mondo del calcio. "Un traguardo prestigioso anche per la nostra Sezione, per Campobasso e per il Molise" il commento di Andrea Nasillo, presidente del Comitato regionale arbitri del Molise.