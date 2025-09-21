Arbitri in agitazione per i contratti, rischio sciopero. Spunta il distaccamento dall'AIA

La soluzione, dunque, potrebbe essere quella che Gianluca Rocchi propone da sempre, una società (al cui vertice potrebbe proprio esserci l'attuale designatore) che gestisca gli arbitri di A e B che si stacchi dall'AIA e gestisca autonomamente la questione economica dei fischietti. La nuova società avrebbe il compito di crescere i nuovi arbitri, che attraverso questo organismo potrebbe chiedere anche aumenti, e il servizio sarebbe pagato, appunto, da Serie A, Serie B e Figc. Un po' come avviene in Inghilterra.