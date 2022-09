Arabia Saudita: maxi-offerta da 138 milioni per la Supercoppa Final Four

la novità

Contratto di sei anni fino al 2028/29 a 23 milioni a edizione con un corrispettivo triplicato

Maxi-offerta dell’Arabia Saudita alla Serie A per la Supercoppa italiana. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, alla Lega sarebbe stata presentata proposta vincolante da 138 milioni di euro per un accordo di sei anni, fino al 2028/29, con un corrispettivo di 23 milioni netti a stagione (il Paese ospitante si farebbe carico delle spese di viaggio e alloggio), un valore praticamente triplo rispetto a quello, da 8 milioni di euro, del contratto attuale.

L’offerta è legata al nuovo format della competizione che prevederebbe un torneo da quattro squadre in tutto e per tutto simile a quello organizzato dalla Spagna. A partecipare sarebbero le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Il torneo si svolgerebbe dunque in tre partite, due semifinali e una finale. La squadra vincitrice o una delle altre partecipanti andrebbe infine ad affrontare il club vincitore della Super Cup saudita.

Una delegazione della Lega Serie A, guidata dall’ad Luigi De Siervo, è attesa nei prossimi giorni a Riad per trattare con i rappresentanti di Sela e cercare di migliorare le condizioni del contratto, alzando ulteriormente un’offerta già così mostruosa.