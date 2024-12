Antonio Silva, il predestinato del Benfica che ha saputo vincere la nostalgia di casa

È ovvio che cento milioni sono una cifra inavvicinabile per qualunque club se rapportato al curriculum del calciatore, che attualmente è una riserva del Benfica. Ha giocato titolare per un mese, da fine agosto a fine settembre, poi si è tranquillamente riaccomodato in panchina. I titolari, praticamente inamovibili, sono Tomas Araujo e il capitano Nicolas Otamendi. In Champions League è stato titolare contro Stella Rossa e Bayern, presenze a cui vanno aggiunti 4 minuti disputati contro l’Atletico Madrid. Il ragionamento di Rui Costa è questo: alla fine della stagione scadrà il contratto di Otamendi, destinato a tornare in Argentina e a quel punto Antonio Silva diventerebbe titolare. Ma è proprio questo il punto. Il ragazzo sta raccogliendo elogi incondizionati ogni volta che scende in campo, la prospettiva di diventare titolare subito in una squadra prestigiosa come la Juventus è un’idea che sembra stimolarlo non poco, ecco perché ha dato mandato a Mendes di lavorare su questo trasferimento.