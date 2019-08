Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "Finalmente giocheremo nel nostro stadio. Ci aspettiamo un bello spettacolo, mi aspetto il massimo dai miei giocatori e una Viola offensiva. Noi recuperiamo gli squalificati e valutiamo Saponara. Personalmente non mi piace giocare con il mercato aperto; il disturbo per i giocatori è normale. Al pubblico non chiedo niente. Dobbiamo sempre dare e mai chiedere e come dimostra il primo tempo di Roma, non giocando liberi si rischia di più e si ottiene di meno. Spero di essere all’altezza dei complimenti dei tifosi che ho incontrato, li ringrazio e spero di ripagare questa fiducia”.