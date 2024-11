ANCHE SERIE C ADERISCE AL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ

Il campionato di Serie C NOW, che coinvolge 19 regioni, 60 città e milioni di persone tra tifosi e appassionati, aprirà le porte dei propri stadi in ben due giornate, la14a e la 15a di andata, nei weekend dall'8 all'11 e dal 15 al 18 novembre 2024, quando i capitani ed il direttore di gara entreranno in campo con in mano i libri di#ioleggoperché, per poi donarli ai bambini che li accompagnano. Un cerimoniale pre-gara dedicato alla promozione della lettura, con tanto di grafiche Led, messaggio speaker e contenuti social, per invitare tutti a donare un libro dal 9 al 17 novembre alle biblioteche delle oltre 28mila scuole aderenti.