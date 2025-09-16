Anche Kean nella soundtrack di EA Sports FC 26

© Ufficio Stampa
Electronic Arts Inc. ha svelato l’attesissima colonna sonora di EA SPORTS FC 26, portando avanti la tradizione ventennale del franchise che ha influenzato il panorama musicale globale. Continuando infatti a dare spazio a futuri successi e icone culturali, la soundtrack di quest’anno include 109 brani provenienti da oltre 30 Paesi, firmati sia da artisti affermati che emergenti, tra i quali spicca il calciatore italiano di livello internazionale Moise Kean, conosciuto sul palco come KMB, che diventa il primo giocatore professionista a essere inserito nella colonna sonora di FC; tutti i brani contribuiranno a creare l’atmosfera di EA SPORTS FC 26, in uscita il 26 settembre.
"Da oltre due decenni, EA SPORTS ha plasmato la cultura globale introducendo milioni di giocatori a nuova musica, artisti e generi - ha dichiarato Steve Schnur, Worldwide Executive e President of Music di Electronic Arts - .FC 26 è una delle colonne sonore più varie e audaci di sempre, che rispecchia la voce della community di FC attraverso canzoni e cultura".
La rivoluzionaria lineup di quest’anno include brani del due volte vincitore ai Grammy Fred again.., che torna nella colonna sonora di FC insieme a PinkPantheress, nominata Billboard Women In Music Producer of the Year; e un inedito assoluto di Ed Sheeran, superstar mondiale e co-proprietario dell’Ipswich Town Club. La soundtrack mette inoltre in risalto la stella nascente brasiliana Ebony, con il suo stile audace e testi potenti; l’artista sperimentale di Afrobeats Obongjayar; il trio nominato ai Grammy HAIM; i pionieri del rock britannico The Cure; e molti altri.
Moise Kean (KMB) ha dichiarato: "Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze. Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà".
Accanto a 27 brani inediti, la colonna sonora di FC 26 include anche tracce molto attese della cantautrice nominata ai BRIT Joy Crookes – acclamata per il suo mix soul di R&B, jazz e influenze dell’Asia meridionale – e di Alewya, artista londinese rinomata per la fusione di elettronica, Afrobeat e sonorità alternative.
Attraverso la colonna sonora di FC 26, EA SPORTS FC continua a consolidare la sua reputazione di precursore culturale. Le precedenti soundtrack hanno infatti presentato talenti emergenti poi diventati nomi di spicco, tra cui Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon e Alex Spencer. Questi artisti hanno dato vita a momenti che vanno oltre il campo di gioco, celebrando la cultura, la creatività e il potere della musica di unire le persone.
