Cutugno, anche il mondo del calcio in lutto per "L'italiano"

IL LUTTO

L'artista morto a 80 anni era milanista sfegatato, i rossoneri lo omaggiano con un post sui loro canali

© ipp Tutta italia piange Toto Cutugno e non è da meno il mondo del calcio. L'artista da oltre 100 milioni di copie vendute in carriera, morto a 80 anni a Milano, era un tifosissimo del Milan, ma il suo legame con il pallone non finisce qui: di recente, per esempio, si era chiacchierato molto di un suo incontro in aereo con José Mourinho ai tempi in cui il portoghese allenava l'Inter. I due, come riportato da Il Foglio, si erano intrattenuti a lungo durante un volo da Milano a Bucarest, dove lo Special One si stava recando per assistere a una sfida tra Romania e Francia (dove all'epoca giocavano gli interisti Chivu e Vieira) e avevano parlato di musica e cultura pop italiana.

Nel giugno del 2021 la Fiorentina utilizzò la canzone più celebre di Cutugno, "L'italiano", per annunciare il suo nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, appunto. Bastò un breve filmato sui social con la prima parte del ritornello ("lasciatemi cantare con la chitarra in mano") perché tutti cogliessero al volo il riferimento, tanto è celebre il brano.

Un brano che, per altro, ha saputo varcare i confini nazionali come pochi altri nella storia, diventando famoso anche tra gli sportivi di altre nazioni. Nel novembre dello scorso anno aveva fatto il giro del web un video, estratto da un servizio del canale francese Telefoot, in cui Olivier Giroud girava in macchina per Milano ascoltando e cantando "L'italiano" di Cutugno.

La canzone, come ricorderanno bene gli appassionati di F1, fu anche intonata da Sebastian Vettel al termine del GP di Singapore vinto nel 2015 a bordo della Ferrari. Il tedesco modificò in parte il testo ("lasciatemi guidare..."), ma lo fece per omaggiare la scuderia di Maranello dopo il successo.

IL RICORDO DEL MILAN: "ICONA DELLA MUSICA E GRANDE TIFOSO ROSSONERO"