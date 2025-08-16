Amichevoli, ultimi test per Juventus e Inter: Tudor sfida l'Atalanta, Chivu contro l'Olympiacos

La Vecchia Signora di scena a Bergamo, ultimo test per i nerazzurri a Bari
Ultima settimana di amichevoli per le big di Serie A. Atalanta e Juventus, che in campionato debutteranno contro Pisa e Parma il 24 agosto, si sfidano a Bergamo per il trofeo Bortolotti, con calcio d’inizio fissato per le 20:45. L'Inter di Chivu, che esordirà a San Siro contro il Torino il 25, gioca invece alle 21 al San Nicola di Bari contro i greci dell’Olympiacos, reduci dal ko per 2-1 con il Napoli a Castel di Sangro.
ATALANTA-JUVENTUS, ANTIPASTO DI SERIE A
Lo scorso anno si sono date battaglia per la Champions, quest'anno sperano di fare un ulteriore salto di qualità. Intanto, però, Atalanta e Juventus si preparano al debutto in Serie A sfidandosi a Bergamo: un antipasto dei due confronti diretti e, probabilmente, anche del duello a distanza per le zone altissime della classifica. La Dea di Juric, ancora impegnata con il braccio di ferro con Lookman, cerca la vittoria nel trofeo Bortolotti ricevendo i bianconeri di Tudor che, invece, giocano tre giorni dopo la sfida "in famiglia" con la Next Gen all'Allianz Stadium, amichevole terminata a inizio ripresa con l'invasione di campo. Anche i piemontesi si trovano a risolvere le questioni di mercato, con Vlahovic (fischiato prima e in occasione del gol) e altri esuberi (Douglas Luiz) che potrebbero giocare una delle ultime partite con la Vecchia Signora. Saranno prove generali prima del debutto ufficiale in Serie A: l'Atalanta se la vedrà con il Pisa, la Juventus con il Parma. Fischio d'inizio a Bergamo fissato per le 20:45. Sarà la prova generale, per cui è lecito aspettarsi scelte finalizzate a preparare le due formazioni titolari: Scamacca e David pronti in attacco.
INTER-OLYMPIACOS, ULTIMO TEST PER CHIVU
Alle 21 a Bari, invece, l'Inter gioca l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A che, per i nerazzurri, è in programma lunedì 25 agosto alle 20:45. Quarta amichevole per Chivu, il cui precampionato è iniziato inevitabilmente dopo per via del Mondiale per Club. Dopo la sfida all'Under 23, il Monaco e il Monza, i vicecampioni d'Europa se la vedranno con i greci dell'Olympiacos, reduci al ko per 2-1 a Castel di Sangro contro il Napoli. Nelle tre partite precedenti, tanta alternanza nell'undici titolare: dai centrocampisti alle coppie d'attacco, con Bonny-Esposito dal 1' a Monza e Lautaro-Thuram che invece hanno debuttato già con l'Under 23. Contro gli ellenici si potrebbe vedere l'undici più vicino a quello che scenderà in campo a San Siro contro il Torino. Match importante e di livello, dato che anche i greci si preparano a esor
