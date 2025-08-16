Amichevoli, ultimi test per Juventus e Inter: Tudor sfida l'Atalanta, Chivu contro l'Olympiacos

Lo scorso anno si sono date battaglia per la Champions, quest'anno sperano di fare un ulteriore salto di qualità. Intanto, però, Atalanta e Juventus si preparano al debutto in Serie A sfidandosi a Bergamo: un antipasto dei due confronti diretti e, probabilmente, anche del duello a distanza per le zone altissime della classifica. La Dea di Juric, ancora impegnata con il braccio di ferro con Lookman, cerca la vittoria nel trofeo Bortolotti ricevendo i bianconeri di Tudor che, invece, giocano tre giorni dopo la sfida "in famiglia" con la Next Gen all'Allianz Stadium, amichevole terminata a inizio ripresa con l'invasione di campo. Anche i piemontesi si trovano a risolvere le questioni di mercato, con Vlahovic (fischiato prima e in occasione del gol) e altri esuberi (Douglas Luiz) che potrebbero giocare una delle ultime partite con la Vecchia Signora. Saranno prove generali prima del debutto ufficiale in Serie A: l'Atalanta se la vedrà con il Pisa, la Juventus con il Parma. Fischio d'inizio a Bergamo fissato per le 20:45. Sarà la prova generale, per cui è lecito aspettarsi scelte finalizzate a preparare le due formazioni titolari: Scamacca e David pronti in attacco.



INTER-OLYMPIACOS, ULTIMO TEST PER CHIVU