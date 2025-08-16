Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LE AMICHEVOLI

Amichevoli, ultimi test per Juventus e Inter: Tudor sfida l'Atalanta, Chivu contro l'Olympiacos

La Vecchia Signora di scena a Bergamo, ultimo test per i nerazzurri a Bari

16 Ago 2025 - 09:03

Ultima settimana di amichevoli per le big di Serie A. Atalanta e Juventus, che in campionato debutteranno contro Pisa e Parma il 24 agosto, si sfidano a Bergamo per il trofeo Bortolotti, con calcio d’inizio fissato per le 20:45. L'Inter di Chivu, che esordirà a San Siro contro il Torino il 25, gioca invece alle 21 al San Nicola di Bari contro i greci dell’Olympiacos, reduci dal ko per 2-1 con il Napoli a Castel di Sangro.

ATALANTA-JUVENTUS, ANTIPASTO DI SERIE A

Lo scorso anno si sono date battaglia per la Champions, quest'anno sperano di fare un ulteriore salto di qualità. Intanto, però, Atalanta e Juventus si preparano al debutto in Serie A sfidandosi a Bergamo: un antipasto dei due confronti diretti e, probabilmente, anche del duello a distanza per le zone altissime della classifica. La Dea di Juric, ancora impegnata con il braccio di ferro con Lookman, cerca la vittoria nel trofeo Bortolotti ricevendo i bianconeri di Tudor che, invece, giocano tre giorni dopo la sfida "in famiglia" con la Next Gen all'Allianz Stadium, amichevole terminata a inizio ripresa con l'invasione di campo. Anche i piemontesi si trovano a risolvere le questioni di mercato, con Vlahovic (fischiato prima e in occasione del gol) e altri esuberi (Douglas Luiz) che potrebbero giocare una delle ultime partite con la Vecchia Signora. Saranno prove generali prima del debutto ufficiale in Serie A: l'Atalanta se la vedrà con il Pisa, la Juventus con il Parma. Fischio d'inizio a Bergamo fissato per le 20:45. Sarà la prova generale, per cui è lecito aspettarsi scelte finalizzate a preparare le due formazioni titolari: Scamacca e David pronti in attacco.

INTER-OLYMPIACOS, ULTIMO TEST PER CHIVU

Alle 21 a Bari, invece, l'Inter gioca l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A che, per i nerazzurri, è in programma lunedì 25 agosto alle 20:45. Quarta amichevole per Chivu, il cui precampionato è iniziato inevitabilmente dopo per via del Mondiale per Club. Dopo la sfida all'Under 23, il Monaco e il Monza, i vicecampioni d'Europa se la vedranno con i greci dell'Olympiacos, reduci al ko per 2-1 a Castel di Sangro contro il Napoli. Nelle tre partite precedenti, tanta alternanza nell'undici titolare: dai centrocampisti alle coppie d'attacco, con Bonny-Esposito dal 1' a Monza e Lautaro-Thuram che invece hanno debuttato già con l'Under 23. Contro gli ellenici si potrebbe vedere l'undici più vicino a quello che scenderà in campo a San Siro contro il Torino. Match importante e di livello, dato che anche i greci si preparano a esor

juventus
atalanta
serie a

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:13
Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

11:27
Vieira: "Bene, ma possiamo crescere"

Vieira: "Bene, ma possiamo crescere"

03:59
Capello: "Giocare qui è un'emozione incredibile"

Capello: "Giocare qui è un'emozione incredibile"

03:08
Leone: "I tifosi sono incredibili"

Leone: "I tifosi sono incredibili"

01:11
Cosmi: "Camarda, che qualità! Ma non fate un errore..."

Cosmi: "Camarda, che qualità! Ma non fate un errore..."

01:00
Cosmi: "Carboni? Diamogli una reale possibilità"

Cosmi: "Carboni? Diamogli una reale possibilità"

04:15
Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

06:03
Abate: "Sensazioni positive, stiamo lavorando bene"

Abate: "Sensazioni positive, stiamo lavorando bene"

00:49
Gallo: "Sono soddisfatto"

Gallo: "Sono soddisfatto"

01:40
Stanciu: "Contento per il gol e per la vittoria"

Stanciu: "Contento per il gol e per la vittoria"

02:29
32esimi, tutti i gol del venerdì

32esimi, tutti i gol del venerdì

10:37
Di Francesco: "Camarda, che giocata!"

Di Francesco: "Camarda, che giocata!"

03:01
Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

Genoa-Vicenza 3-0: gli highlights

04:38
Vieira: "Stiamo bene fisicamente"

Vieira: "Stiamo bene fisicamente"

02:57
Lecce-Juve Stabia 2-0: gli highlights

Lecce-Juve Stabia 2-0: gli highlights

01:13
Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

Colombo: "Ottimo approccio, avanti così"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:15
Inter, Marotta diventa anche azionista: il comunicato del club
23:49
Galatasaray: Mauro Icardi torna dopo il grave infortunio e va in gol
23:26
Coppa Italia: il Genoa batte il Vicenza in scioltezza
23:14
Premier League: il Liverpool supera il Bournemouth, a segno Chiesa
23:05
Ligue 1: De Zerbi parte male, Marsiglia battuto dal Rennes