Amichevoli: la Roma crolla col Cadice, Alcaraz e Bongonda stendono Mourinho

AMICHEVOLI

Giallorossi con un uomo in meno per quasi tutta la partita per il rosso diretto a Vina, vincono Lazio e Atalanta

Clamoroso crollo della Roma nell’amichevole invernale contro il Cadice. Gli spagnoli passano 3-0 sfruttando al meglio la superiorità numerica per quasi tutta la partita. Vantaggio andaluso con Alcaraz al 24’, dieci minuti dopo il rosso diretto a Vina, nella ripresa raddoppio di Bongonda e ancora Alcaraz e per Mourinho è una sconfitta pesante. Sorridono invece Lazio (5-2 all’Hatayspor) e Atalanta (3-0 al Nizza), pari per il Torino con l’Almeria.

Brutta sconfitta 3-0 per la Roma di Mourinhho nell’amichevole contro il Cadice, squadra che si trova al penultimo posto nella Liga spagnola. Andalusi avanti al 24’ con Alcaraz che mette dentro dopo la parata di Svilar. Al 34’ piove sul bagnato con il rosso diretto a Vina che ferma Alejo lanciato in contropiede, in avvio di ripresa ci prova Volpato dopo una bella azione ma manca di precisione, al 68’ arriva allora il raddoppio di Bongonda con la complicità di Svilar. Roma sotto di due gol e con un uomo in meno, sale la tensione e scoppia una rissa per un fallo di Cristante su Sobrino, la reazione capitolina non arriva e nel recupero si completa il tracollo giallorosso col tris di Alcaraz alla personale doppietta. Per lo Special One c’è da lavorare in previsione della ripresa del campionato.

LE ALTRE AMICHEVOLI

Nelle altre amichevoli di giornata, vince invece la Lazio contro i turchi dell’Hatayspor. Secco 5-2 per la squadra di Sarri con reti di Vecino, Immobile su rigore, Pedro, Zaccagni e Romero che rispondono ai gol di El Kaabi e Ze Luis. Sconfitta invece per l’Empoli nel test di lusso con il Monaco, decisiva la rete di Diop al 44’ per l’1-0 finale monegasco. Beffato il Torino dall’Almeria che coglie il pareggio 1-1 a due minuti dal novantesimo, Ramazani risponde al vantaggio di Schuurs al 36’. Infine, l’Atalanta passa 3-0 sul Nizza con reti di Hojlund e Zapata in quattro minuti tra il 18’ e il 22’ del primo tempo e di Boga nel recupero.