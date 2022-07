Amichevoli: prima gioia di Adli, il Milan travolge 5-0 il Wolfsberger

AMICHEVOLI

Dopo la sconfitta in Ungheria, cinquina rossonera in Austria con reti anche di Leao, Rebic, Messias e Gabbia

© da acmilan Il Milan torna a sorridere nel suo cammino di avvicinamento al campionato e si risolleva dopo il ko nell’ultima amichevole in Ungheria contro lo Zalaegerszegi. Facile vittoria per la squadra di Pioli che rifila un secco e convincente 5-0 al Wolfsberger, formazione della massima serie austriaca. In rete Leao e Rebic, poi a segno anche Messias e poker firmato da Adli, alla prima gioia nella sua nuova avventura rossonera. Gabbia dilaga.

Il Milan si risolleva dalla sconfitta in Ungheria contro lo Zalaegerszegi e convince nella vittoria 5-0 in casa del Wolfsberger. Contro la formazione della Bundesliga austriaca, i rossoneri partono forte e sfiorano più volte il vantaggio, prima di sbloccare sul finire del primo tempo con il tremendo uno-due firmato dallo splendido pallonetto di Leao (39’) e Rebic (41’). Nella ripresa sale in cattedra anche Theo Hernandez che confeziona l’assist per il tris di Messias, appena subentrato a Leao e autore del gol che di fatto chiude già qui la partita.

Gli uomini di Pioli stanno bene fisicamente e amministrano al meglio, al 60’ arriva anche il poker del nuovo acquisto Adli, alla prima rete con la maglia rossonera che corona l’ennesima ottima prestazione. Passano sei minuti e Gabbia, con la fascia da capitano al braccio, cala la cinquina. Il match diventa pura accademia, il Wolfsberger non si rende mai pericoloso, Lazetic e Messias possono dilagare ma al fischio finale le reti restano cinque. Prossima amichevole per il Milan questa domenica alle 18 contro l’Olympique Marsiglia al Velodrome, in una sfida dal grande fascino e dai numerosi ricorsi storici.