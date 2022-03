Amichevoli internazionali: doppio Morata nella manita della Spagna, Giroud ancora in gol con la Francia

amichevoli internazionali

L’attaccante della Juventus sigla le prime due reti nel 5-0 iberico all’Islanda, quello del Milan in gol nel pokerissimo della Francia al Sudafrica. Tris per Belgio e Inghilterra

Morata e Giroud sugli scudi nella serata delle amichevoli internazionali. L’attaccante della Juventus fa doppietta nello straripante 5-0 con cui la Spagna sconfigge l’Islanda, a cui partecipano Pino e Sarabia (due volte). Cinquina anche per la Francia, in cui il bomber rossonero va a segno insieme a Mbappé (doppietta), Ben Yedder e Guendouzi. Convincenti tris per il Belgio sul Burkina Faso e per l’Inghilterra sulla Costa d’Avorio. Getty Images

BELGIO – BURKINA FASO 3-0

Il Belgio supera la Burkina Faso 3-0 e torna a vincere nelle amichevoli, pur senza impressionare. Gli uomini di Martinez mettono la partita in discesa già nei primi venti minuti, colpendo subito con un uno-due micidiale: al 16’ Vanaken sblocca incornando sul cross di Trossard, due minuti dopo lo stesso Trossard ribadisce in rete una ribattuta per il raddoppio. Gli africani provano ad accorciare, ma la botta di Ouattara al 66’ si infrange contro il palo. Il Belgio allora chiude ogni discorso al 75’ con il colpo di testa di Benteke, servito dal traversone dell’onnipresente Trossard. È il 3-0 definitivo.

INGHILTERRA – COSTA D’AVORIO 3-0

L’Inghilterra passeggia sulla Costa d’Avorio con un comodo 3-0. Southgate risparmia alcuni titolari fissi e sperimenta nuove soluzioni: Kane lascia a Watkins il posto al centro dell’attacco, Ward-Prowse sostituisce Foden in mezzo al campo. I britannici hanno più qualità e lo dimostrano già al quarto d’ora, quando il tiro di Bellingham viene respinto sul palo da Sangare. È solo questione di tempo per il vantaggio inglese. Alla mezz’ora Sterling si libera e serve Watkins, che firma l’1-0. La partita già difficile della Costa d’Avorio viene ulteriormente complicata dall’espulsione di Aurier al 40’ per somma di ammonizioni. In superiorità numerica, l’Inghilterra raddoppia ancora prima dell’intervallo con Sterling, che riceve in profondità da Grealish per siglare il 2-0. La ripresa è di facile gestione e permette ai britannici di arrotondare anche il successo al 93’, con l’incornata di Mings.

SPAGNA – ISLANDA 5-0

La Spagna domina l’Islanda con un netto 5-0, Morata si conferma in un periodo di forma straordinaria. L’attaccante della Juventus è grande protagonista nel primo tempo della sfida dell’Estadio Municpal de Riazor a La Coruña: al 37’ spedisce all’angolino sull’assist di Guillamon, tre minuti dopo non sbaglia il rigore concesso per fallo di Birkir Bjarnason e sigla la doppietta personale. La partita non cambia la sua trama nella ripresa e anzi assume i contorni dell’umiliazione. Yeremi Pino appoggia in rete di testa su cross di Jordi Alba in avvio di ripresa, la doppietta di Pablo Sarabia (al 61’ e al 73’, sempre su assist di Marcos Alonso) scrive il netto e inglorioso 5-0 finale.

FRANCIA – SUDAFRICA 5-0

La Francia ne rifila 5 al Sudafrica e conferma di poter lottare per confermare il titolo mondiale conquistato nel 2018. Gli uomini di Deschamps mettono subito le cose in chiaro con il primo squillo, il colpo di testa di Giroud, deviato da Williams in corner. La difesa sudafricana tiene fino al 23’, quando Mbappé sblocca con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. Al 34’ si toglie una bella soddisfazione Olivier Giroud, che raccoglie l’assist di Griezmann e infila il gol del 2-0. Nella ripresa Mbappé torna protagonista e trova la doppietta, che aveva sfiorato con una traversa al 53’, siglando il rigore del 3-0 al 76’. Nel finale Ben Yedder, in tap in sulla sponda di testa di Pogba, cala il poker, mentre gli africani restano in dieci per il rosso a Mudau. Di Guendouzi, nel recupero, il 5-0 definitivo.